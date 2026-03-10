10日10時現在の日経平均株価は前日比1558.11円（2.95％）高の5万4286.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1476、値下がりは99、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を330.24円押し上げている。次いで東エレク が136.38円、ファストリ が104.29円、ＳＢＧ が86.64円、フジクラ が57.66円と続く。 マイナス寄与度