10日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円61銭前後と、前日午後5時時点に比べ85銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円22銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース