2026年3月9日、韓国・朝鮮日報によると、韓国政府は国産地対空迎撃システム「天弓2」の誘導弾約30基をアラブ首長国連邦（UAE）に予定より早く提供することを決めた。8日夜にはUAEのC-17輸送機が大邱（テグ）空港に到着している。「韓国版パトリオット」と呼ばれる天弓2は、敵の航空機やミサイルなどの空中目標物を探知し、誘導弾を発射し撃墜する中距離・中高度型の地対空兵器。価格はパトリオットのおよそ3分の1だという。UAEは22