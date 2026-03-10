音楽家で著述家のHAL.（57）が13日、最新シングル「ひとつ」を配信リリースする。今年最初の配信シングルで、紛争が続く混迷の時代に、理屈ではなく人の心を包み込む旋律を届ける。HAL.は「孤独を感じる夜、あるいは世界に絶望しそうな朝に、この歌が心を癒やす『心の予防薬』となり、皆さんの日々の中で小さな平和の芽が芽吹くことを願っています」とコメントを寄せた。iTunes、AppleMusic、Spotify、AmazonMusicほか、