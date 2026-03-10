「妊娠高血圧腎症」という過酷な病を乗り越え、5人の兄姉が待つ家へ帰るため、懸命に命を繋いだ優愛ちゃん。出産から半年、5人の連れ子たちが待つ自宅へようやく退院できた当時を妻が明かした。【映像】512グラムで生まれた四女と退院後の姿（現在の元気な様子も）2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。