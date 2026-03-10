「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目の阿炎（３１）＝本名・堀切洸助、埼玉出身、錣山＝が休場した。「第３腰椎横突起骨折」のため「約１週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出した。阿炎は初日の琴勝峰、２日目の一山本と精彩を欠く内容で連敗。背中と腰に分厚いテーピングを施していた。３日目の対戦相手、欧勝馬は不戦勝となる。阿炎の休場は２０２２年秋場所以来で６度