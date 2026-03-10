政府が、日本人退避のために運航を予定しているチャーター機2機について、木原官房長官は10日午前、閣議後の会見で、「10日から11日にかけて、（サウジアラビア）のリヤドとドバイから政府チャーター機をそれぞれ1便ずつ運航することを予定している」と述べた。その上で、「更なる追加の支援については、現地で民間航空機が一部再開する中で、現地の状況や、また邦人のニーズを踏まえつつ適切に判断していきたい」と述べた。イラン