「真剣でかわいいｗ」「ナイスな表情！」と絶賛されているのは、トイレトレーニング中の子猫の光景。ひとりでトイレをしようと、トイレの中で真剣な顔の子猫の光景に、たくさんのエールが送られることとなりました。投稿は32万再生を突破し、子猫の頑張る姿が笑顔を届けています。 【動画：トイレトレーニング中の『赤ちゃん猫』→真剣な表情を浮かべて…思わず応援したくなる『尊い光景』】 真剣な顔でトイレ