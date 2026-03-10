ライフスタイル関連のメディア運営や不動産事業を手がける株式会社AZWAYはこのほど、20代～60以上の男女300人を対象に親の相続・遺言に関する意識調査を実施、結果を公表した。 【写真】本人のため、家族のため…遺言書を作ってほしい理由 親族や身近な人の「相続でもめた(もめそうになった)」経験を見聞きしたことがあるかを尋ねたところ、38％が「身近でもめたのを見聞きした(親族・友人など)」と回答。「実際に当事