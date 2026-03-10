今日10日の関東は平野部でも雪の降っている所があり、宇都宮市では午前9時に12センチの積雪を観測しました。東京23区でもうっすらと雪の積もっている所があり、路面の凍結などに注意が必要です。関東は平野部でも積雪関東地方は今朝(10日)にかけて気温が下がり、北部を中心に平野部でも雪が降りました。午前9時現在の積雪の深さは宇都宮市で12センチと、平野部でも2〜3時間の間に積雪が急増した所があります。東京23区でも雨から雪