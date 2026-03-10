アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、トランプ大統領は「作戦が大幅に前倒しされている」として、「まもなく終結する」との認識を示しました。【写真を見る】トランプ大統領、イラン攻撃「まもなく終結」前倒しで進んでいること強調原油価格抑制へロシア制裁の解除示唆アメリカトランプ大統領「この作戦に携わっていることを誇りに思う。そして、まもなく終結する」トランプ大統領は9日、イランに対する攻撃に