5月15日、16日、17日の3日間にわたって、日本武道館で開催される『DayDay. SUPER LIVE 2026』の出演アーティスト第2弾が10日、発表された。【写真】『DayDay. SUPER LIVE 2026』に出演する「ふみの」同イベントは、日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』が届ける音楽ライブイベント。今年で3年目となる。今回は発表されたのは『DayDay.』レギュラーメンバー・中間淳太が所属するWEST.、今年1月にデビューした『No No Girls』