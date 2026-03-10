去年10月から12月期のGDP＝国内総生産の改定値が発表され、年率換算で実質1.3%のプラスとなり、速報値から上方修正されました。内閣府によりますと、去年10月から12月のGDP＝国内総生産の改定値は、物価変動の影響を除いた「実質」で前の3か月と比べて0.3%増加し、年率換算では1.3%のプラス成長となりました。1次速報の時と同様、2四半期ぶりにプラスに転じた形です。GDPの半分以上を占める「個人消費」は、ゲーム・おもちゃの購入