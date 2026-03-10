牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、きょう10日午前10時より『サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食』を販売した。【写真】熱々で食べられる！『サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉』韓国の焼肉料理「サムギョプサル」が定食メニューとして登場。しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は、肉々しくほどよく柔らかい食感で、香ばしい豚肉の旨みとジューシーな脂身の甘みが広がる。ごま油の香りが食欲を刺激し、