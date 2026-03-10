ミュージシャンGACKTが10日、自身のXを更新。大腸がん、脳腫瘍と闘病しながら活動を続けるも2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの献花式「真矢献花式〜Eternal MeLoDy〜」に参加したと明かした。献花式は8日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われた。「シンちゃんの献花式に行って来た。数日前のことだ。元々はファンのために準備された献花式だったが、SUGIZOに連絡をして行くことができないか尋