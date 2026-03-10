阪神の才木浩人投手（２７）が１０日、春季教育リーグが行われる予定のＳＧＬに合流した。前日の投手指名練習では確認事項に「イニングなので、あとは真っすぐの出力がどれだけ続けられるか」と話し、長いイニングを投げる予定であることを明かしていた。甲子園ではルーカスが先発予定。ＳＧＬでの登板は長いイニングを確保するための措置とみられる。