音楽家で著述家のHAL.（ハル）が13日、今年最初の配信シングル「ひとつ」をリリースする。琉球王朝時代から続く正当なユタ（琉球王国が制定したシャーマン）でもあるHAL.が、各地で紛争が起きるなど混迷と分断の時代に、静かながらも力強い平和へのメッセージと問いを、世界に向けて届ける。今の世の中は、大国間の対立、中東など各地で勃発している激しい戦争、そしてネット上でもSNSでは攻撃的な言葉が飛び交っている。そんな平