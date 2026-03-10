インテージの調査によると、2026年の「お花見」の市場規模は前年比約2割減、2341億円の見通しとなった。花見の予定率が38・0％（25年40・1％）と減少し、平均予算が13・8％減、6383円と大幅に縮小。物価高で消費が鈍化する中、「安・近・短」の傾向が顕著になっており、レジャー行動への影響がうかがえる結果となった。調査は2月10〜16日、全国15〜79歳の男女2500人を対象に実施。花見予定率はコロナ禍の21年（21・7％）を底に