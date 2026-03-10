花粉対策グッズとして、メガネは定番のアイテムですよね。でも、いきなり専門店で本格的なものを買うかは、ちょっと悩むところ…。そんな中、ダイソーで『花粉メガネ』を発見！しかも、お手頃なメガネ店でも3,000円はするのに対し、100円とお得な価格！普通のメガネと比較しつつ、使い心地をレビューしました。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：花粉メガネ（大人用、スクエア、ブラック）価格：￥110（税込）販売ショップ