ライブやイベント参戦時に大切なうちわが傷つかないか心配。専用カバーに入れるのも手ですが、デザインが凝ったものだとお値段が張りますよね…。なんとダイソーで可愛いうちわカバーを発見♡しかも300円とお手頃なんです。そっくりな商品が通販サイトで約10倍の価格で販売されていて驚き！これはお得感が高いですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハートうちわカバー（アソート3）価格：￥330（税込）対応するう