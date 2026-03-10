少し前にSNSで話題になった「シラチャーソース」。ニンニクと旨味がきいたホットソースのような調味料で、これを使ったサーモンサラダがトレンドになりました！そんなシラチャーソースが、まさかのダイソーに登場！気軽に試せる個包装タイプなので、使いやすいですよ。早速、料理に取り入れて味わってみました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリラチャソース（シラチャーソース）価格：￥108（税込）内容量（約）：5g