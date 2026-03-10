ダイソーマニアがリアルにリピ買いしている『換気口粘着抗菌フィルター』。換気口の汚れを防いでくれるフィルターです。粘着タイプだから簡単に貼り付けられるだけでなくスッキリ見えて、汚れもしっかりキャッチしてくれる優秀なアイテム。110円（税込）とコスパが良いのも魅力で、もう手放せなくなりました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：換気口粘着抗菌フィルター（日本製、30cm×30cm、角型、1枚）価格：￥110（税