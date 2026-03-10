グラビアアイドル西野夢菜（24）が9日までに自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「久しぶりの水着この衣装可愛かったなぁ、、、!!」とつづり、水着姿を披露。ホルターネックのビキニを着用し、Fカップ92センチのマシュマロバストを際立たせている。この投稿にフォロワーからは「健康的なもちもち感が魅力的です」「透明感すごすぎて透けてるよ」「相変わらずけしからん(褒め言葉)」とコメントが寄せられている