テレビ朝日の鈴木新彩アナウンサー（26）が9日までに、インスタグラムを更新。誕生日を報告した。8日に誕生日を迎え、「26歳!」と記した。指で2と6をつくる笑顔の写真2枚をアップ。「2000年生まれは年齢の計算がとっても楽!」とつづった。Xでも同じ写真とともに「今年もめでたい日を迎えました」と報告している。鈴木アナは慶大卒業後、22年に入社。入社直後に「ミュージックステーション」（金曜午後9時）のサブMCに抜てきされ、