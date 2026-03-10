タレント稲村亜美（30）が9日、インスタグラムを更新。8日に東京ドームで開催された、WBC1次ラウンドの日本−オーストラリアを観戦したことを報告した。「WBCオーストラリア戦吉田正尚選手のツーランで球場の雰囲気が一変しました。かっこよすぎ、、、！！！」と記し、日本代表のユニホームで、「ともに世界一へ」と描かれたタオルを手にした姿を公開した。「無事に一位通過で予選突破マイアミでの準々決勝もたのしみだーーー