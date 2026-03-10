◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）東前頭５枚目・阿炎（錣山）が春場所３日目の１０日、日本相撲協会に休場を届け出た。診断書には「第３腰椎横突起骨折２０２６年３月９日より今後約１週間の安静加療を要する見込み」と記されていた。阿炎の休場は２２年秋場所以来、６度目。３日目の対戦相手だった東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）は不戦勝となる。