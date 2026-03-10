１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）と松野家一家が戸籍の件で松江に戻る。ここでトキ（高石あかり）は衝撃の事実を知る。この日の「ばけばけ」では、ヘブンとトキ、子どもの勘太が同じ戸籍に入る手続きのため、松江に戻る。役所に行くと、担当者は２つの問題があると言い、１つは、いまだに銀二郎がトキの夫として籍に入っている…という衝撃事実を指摘される。ヘブンは「