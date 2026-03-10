テレビ朝日の紀真耶アナウンサー（33）が9日までに、インスタグラムを更新。イメチェンした姿を公開した。紀アナは「髪を切りました!」と切り出すと「産まれたてを除いて肩より短くなったのは人生初」だとして、ボブほどまでバッサリカットしたニューヘアを披露。「人生初記念に投稿しちゃいます!」と続け、2枚目にはこれまでのヘアスタイルを載せた。最後にはハッシュタグで「#似合ってるねって言ってね」とファンらに呼びかけた