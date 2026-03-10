レッズは8日（日本時間9日）、左腕のアンドリュー・アボット投手を（26）3月26日に本拠地で行われるレッドソックス戦での開幕投手に指名した。アボットにとって開幕投手は初めてとなる。アボットはレッズ3年目の昨季、29試合に先発して10勝7敗、防御率2.87、166回1/3を記録。初めてオールスターにも選出された。AP通信によるとテリー・フランコナ監督から開幕投手に指名されたことについて、アボットは「本当に素晴らしいこ