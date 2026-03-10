長崎県内で出土した弥生時代前中期の４個体の人骨の核ゲノム（全遺伝子情報）配列を解析したところ、現代日本人につながる縄文人と渡来人の遺伝的交流が一気にではなく、徐々に進んでいたことがわかった。東邦大や東京大などの研究グループの論文が、科学誌サイエンティフィック・リポーツに掲載された。日本人集団の形成過程を知るうえで重要な発見と言える。水野文月・東邦大講師（人類学）らの研究グループは、同県平戸市の