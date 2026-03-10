顔を見合わせるロシアのプーチン大統領（左）とトランプ米大統領＝2025年8月、米アラスカ州アンカレジ（ロイター＝共同）【モスクワ、ワシントン共同】ロシアのプーチン大統領とトランプ米大統領が9日、電話会談した。ロシア側によると、プーチン氏はイランのペゼシュキアン大統領や中東諸国の首脳と接触したことを踏まえ、イラン紛争の外交的解決に向けた考えを表明した。米ロ首脳の電話会談は昨年12月下旬以来という。トラン