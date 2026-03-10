日本ハムが野球競技者人口増加を目的としたプロジェクトとして、年長から小学校２年生までの野球未経験者・初心者を対象としたスクール「ＦＩＲＳＴＳＴＥＰ」を開講する。小、中学生の野球競技者人口が１５年前の約半数にまで落ち込んでいることを受け、誰もが楽しめる環境で野球に触れるきっかけ作りの場を創出する。短期集中型のスクールには野球道具が用意され、手ぶらで参加が可能。本拠地・エスコンフィールドの屋内