9日、米フロリダ州マイアミで記者会見するトランプ大統領/Saul Loeb/AFP/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は、イランとの戦争が間もなく終結する可能性があると述べた。両国の衝突は2週間目に突入している。9日、米軍の作戦が週内もしくは数日中に終結すると見込んでいるかどうか記者から問われたトランプ氏は、「間もなくだと思う」と答えた。「彼らが持っていたものはすべて失われた。指導者も含めてだ」。トランプ氏は