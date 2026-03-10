レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの佐々木美乃里（29）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドを生観戦した様子を投稿した。「侍ジャパン準々決勝進出決定おめでとうございます!!私はチャイニーズ・タイペイ戦を現地観戦!!」とつづり、白の日本代表ユニホームや、大谷翔平投手の背番号「16」紺色キャップをかぶったショットを公開。