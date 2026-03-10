近年、共働き世帯の増加に伴い、祖父母が孫の世話を担うケースが増えています。娘や息子夫婦の仕事が忙しいため、頻繁に孫を預かることになり、「無償で続けるのが当然なのだろうか」と悩む祖父母も少なくありません。一方で、お礼やお金の話を切り出すことに抵抗を感じる人も多いでしょう。 本記事では、孫の預かりをめぐる祖父母と子世帯の関係性や、気持ちよく協力を続けるための考え方について解説します。