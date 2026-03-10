ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子で金、銀メダルを獲得したユタ・レールダム（オランダ）が、恋人のユーチューバー兼ボクサー、ジェイク・ポールから超高額な銅色の車をプレゼントされ話題となっている。レールダムは１０００メートルで金メダル、５００メートルで銀メダルを獲得した。スタンドで熱心に声援を送ったジェイクは、インスタグラムにレールダムへのプレゼントを公開。「私の女王には最高のものだけを。