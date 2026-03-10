女優の高橋ひとみ（64）が10日までに自身のインスタグラムを更新。元アイドルとの2ショットを公開した。「韓国の思い出」と書き出した高橋。「川栄李奈ちゃんと」とつづって元AKB48で女優の川栄李奈との2ショットをアップした。2人は舞台「千と千尋の神隠し」で共演しており「お稽古からたくさんお世話になりましたお部屋でした女子トークが楽しい思い出です」と回顧。「李奈ちゃんありがとうございました。大千穐楽まで頑