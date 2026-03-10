衆院の築山信彦事務総長（右端）に赤字国債発行を可能にする独自の公債発行特例法案を共同提出する中道改革連合の伊佐進一氏（右から2人目）、国民民主党の田中健氏（同3人目）ら＝10日午前、国会中道改革連合、国民民主両党は10日、赤字国債発行を可能にする独自の公債発行特例法案を衆院に共同提出した。公債発行の措置期限を3月末に控え、2026年度の公債発行を1年間程度に限り、27年6月末まで可能とする内容。政府は26年度か