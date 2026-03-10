中国国家郵政局の3月9日の発表によると、中国の今年1〜2月の宅配便発展指数は前年同期比で1．5％上昇して374．1に達しました。宅配便の市場規模は着実に拡大したとのことです。業界は多くの要因に後押しされて、「春節（旧正月、2026年は2月17日）前に活況、春節連休中に一服、連休後に反発」という周期に沿った変動を呈し、比較的強い強靭（きょうじん）さを示しました。宅配便業界は年初来、元旦、年貨祭（春節用品フェア）、消