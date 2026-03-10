福岡県糸島市は6月1日から、市役所や消防本部などの窓口と電話での受付対応時間を、従来より1時間短い午前9時〜午後4時45分とする。119番通報などの緊急対応はこれまで通り。職員の働き方改革を進め、市民サービスの品質向上につなげる狙い。