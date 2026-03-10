北九州市の八幡東区役所で、西日本工業大の学生たちが手がけた庁舎内の装飾や案内表示が来庁者の目を楽しませている。吹き抜け窓には官営八幡製鉄所東田第一高炉跡など区を象徴するイラストが描かれ、トイレなどの案内表示にはピクトグラム（絵記号）がデザインされた。