在福岡ベトナム総領事館のヴー・チ・マイ前総領事（54）が昨年8月、剣道の初段を取得した。着任後、業務の傍ら市内の少年剣道会に所属して稽古を重ね、昇段審査に合格。「とても緊張した。受験番号は私のラッキーナンバーになった」と喜びを語るマイさんは2月末で任期を終えたが、帰国後も剣道を続ける方針だ。