かつて福岡県八女市中心部の福島地区にあった福島城の遺物などを展示したミニ企画展「もっと知りたい福島の歴史展」が、同市吉田の市岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」で開かれている。福島城が築かれた16世紀終わりごろから、江戸時代初期の廃城、商人の町として栄え、現在の町並み保存運動につながる歴史をたどる展示になっている。17日まで、入館無料。