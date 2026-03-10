福岡県大牟田市出身のタレント、まこパーティー（本名・古賀真子）さん（34）が大牟田大使に就任した。タレント業の傍ら「持続可能な開発目標（SDGs）」を盛り上げる取り組みにも賛同。楽曲を市に提供したり、地元の高校生と啓発紙芝居を制作したりしている。