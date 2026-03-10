美容家でタレントのIKKOさん（64）＝福岡県福智町出身＝が、直方市主催の「自分らしく生きる法則」をテーマにしたトークショーに出演。自身の経験を踏まえ「つまずいた時はリセットして再出発。笑顔でいれば必ず福が来る」と、人生の新たな一歩を踏み出すためのメッセージを伝えた。