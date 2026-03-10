静岡県沼津市の70代女性から現金60万円とキャッシュカード2枚をだまし取り静岡市内の商業施設のATMで現金50万円を払い出して盗んだ疑いで、名古屋市に住む16歳の男子高校生が3月9日に再逮捕されました。 詐欺と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、名古屋市に住む男子高校生（16）です。 警察によりますと、男子高校生は何者かと共謀して、2026年2月12日から13日までの間、沼津市に住む無職の70代女性に被害者の息子や証券会社