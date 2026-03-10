アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催する世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』（以下、TIF2026）のチェマンに就任することが決定した。【写真】大胆太ももチラリ…艶っぽい美しさあふれる井上和これまで初代チェアマンを指原莉乃、二代目チェアマンを長濱ねるが務めてきたが、今回から井上は三代目のチェア