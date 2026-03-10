◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）幕内・阿炎（31＝錣山部屋）が10日、日本相撲協会に「第3腰椎横突起骨折で約1週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。東前頭5枚目で臨む今場所は、初日に琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）、2日目も一山本（32＝放駒部屋）に敗れていた。休場は22年秋場所以来6度目。3日目の対戦相手、欧勝馬（28＝鳴戸部屋）は不戦勝となる。今場所の十両以