佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は１０日、姫路競馬場で５鞍に騎乗する。お薦めは７Ｒのヒーローエフエーだ。昇級戦の前走も３着に入っており、陣営も好調と手応えを持っている。１ＲナットビーワンＣ２ＲメイショウマンゲツＢ５ＲムーンセットＢ７ＲヒーローエフエーＢ１２ＲナデシコＣ（本紙評価）