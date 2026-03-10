テレビ朝日の佐藤ちひろアナウンサーが、同局アナとの３ショットを公開した。佐藤アナは１０日までに自身のＳＮＳを更新。インスタグラムに「荒井ちゃんおかえりなさい〜！スリーショットです」とつづり、同局の荒井理咲子アナ、佐々木若葉アナとの自撮りスリーショットをアップ。身を寄せ合って笑顔を見せる様子を披露した。この投稿にフォロワーからは「皆さんの笑顔がめちゃくちゃ素敵」「癒されます」「元気を貰えます！